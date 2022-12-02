В Пермском крае столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Авария произошла 2 декабря около трех часов дня в Губахинском городском округе. Рядом с поселком Нагорнский не разъехались грузовик и пассажирский микроавтобус.

На место происшествия сразу выехали пожарно-спасательные подразделения 63 ПСЧ (г. Губаха) 27 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Пермскому краю – 4 человека на двух машинах. Именно они помогли пассажирам выбраться из поврежденных авто.

- Погибших нет, пострадавшие госпитализированы в медучреждения, - сообщили в краевом МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает о необходимости соблюдения установленных правил дорожного движения. Берегите свою и чужие жизни!

Единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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