В Перми на эспланаде установили модульную новогоднюю елку

Огни на главной елке Перми засияют 16 декабря. Фото: Павел Шатров

До Нового года чуть меньше месяца. Вот и главная елка Перми уже ждет-не дождется, когда на ней засияют, засверкают разноцветные огоньки.

Рассказываем, какая она, елка-2022. Место установки – традиционное: у фонтана напротив краевого Заксобрания. Высота – 30 метров. Конструкция – железная, сложная, приближенная к натуральной: елка состоит из каркаса и 12 сегментов-ярусов, имеющих заданные выносы, каждый из которых покрыт искусственной хвоей. Иголочками украшено 3210 веток. Уникальность - модульная конструкция: легко меняет высоту, еще легче поддается различному декору. И это все, заметим, без изменения несущей части.

Подсветка – ромбовидная, в виде коробов с RGB-подсветкой: световой орнамент елки выложен на конструкции из гирлянд и светящихся шаров, а ее макушку венчает «звезда» с подсветкой. Так как световая часть также сделана из независимых модулей, воплощать в жизнь можно самые смелые динамические иллюминации и представления с проекцией. С прошлого года елку украшают световым шатром диаметром 48 метров.

Особые «приметы» - устойчива к сильному ветру, осадкам и метели.

Напомним, администрация Перми приобрела новогоднюю красавицу в 2019 году. Срок ее эксплуатации - не менее пяти лет. В этом году новогодние огни зажгутся на ели 16 декабря, ледовый городок планируется открыть – 28-го числа.

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