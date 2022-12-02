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НовостиОбщество2 декабря 2022 15:32

В Перми на эспланаде установили модульную новогоднюю елку

Рассказываем, чем хороша лесная красавица
Екатерина Яганова
Огни на главной елке Перми засияют 16 декабря.

Огни на главной елке Перми засияют 16 декабря.

Фото: Павел Шатров

До Нового года чуть меньше месяца. Вот и главная елка Перми уже ждет-не дождется, когда на ней засияют, засверкают разноцветные огоньки.

Рассказываем, какая она, елка-2022. Место установки – традиционное: у фонтана напротив краевого Заксобрания. Высота – 30 метров. Конструкция – железная, сложная, приближенная к натуральной: елка состоит из каркаса и 12 сегментов-ярусов, имеющих заданные выносы, каждый из которых покрыт искусственной хвоей. Иголочками украшено 3210 веток. Уникальность - модульная конструкция: легко меняет высоту, еще легче поддается различному декору. И это все, заметим, без изменения несущей части.

Подсветка – ромбовидная, в виде коробов с RGB-подсветкой: световой орнамент елки выложен на конструкции из гирлянд и светящихся шаров, а ее макушку венчает «звезда» с подсветкой. Так как световая часть также сделана из независимых модулей, воплощать в жизнь можно самые смелые динамические иллюминации и представления с проекцией. С прошлого года елку украшают световым шатром диаметром 48 метров.

Особые «приметы» - устойчива к сильному ветру, осадкам и метели.

Напомним, администрация Перми приобрела новогоднюю красавицу в 2019 году. Срок ее эксплуатации - не менее пяти лет. В этом году новогодние огни зажгутся на ели 16 декабря, ледовый городок планируется открыть – 28-го числа.

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