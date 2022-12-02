В Перми ищут 47-летнюю женщину, которая не вернулась домой после работы

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

В Перми без вести пропала 47-летняя Ольга Анисимова. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Утром 8 ноября женщина ушла на работу по адресу улица Попова, 22. Домой она не вернулась. Волонтеры назвали приметы пропавшей. Ее рост 174 сантиметра, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы волнистые ниже плеч, окрашены в русый цвет. Женщина была одета в бежевый пуховик, черные брюки, черную кофту и черные полусапожки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Ольги Анисимовой, просят звонить по телефонам 102, 112, 8-912-880-41-60, 8-958-344-12-84 или 8-800-700-56-76.

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