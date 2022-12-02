Пермские пользователи МТС Premium получили доступ к книжному сервису «Строки»

Теперь подписчики МТС Premium смогут выбирать и читать понравившиеся книги из большого перечня эксклюзивных изданий «Строк», популярной классики, современной российской и зарубежной литературы, слушать авторские и детские подкасты и получать новые знания в библиотеке «Строк» бесплатно до 10 часов в месяц. Новый сервис дополнит комплекс экосистемных решений, уже доступных подписчикам МТС Premium, В их числе подписки на онлайн-кинотеатре KION, МТС Music, услуга блокировки спам-звонков «Защитник», дополнительные 512 ГБ в облачном хранилище «Вторая память», безлимитные мессенджеры и видео в популярных сервисах.

«Экосистема МТС построена вокруг потребностей и запросов человека. Пермяки уже оценили возможности МТС Premium: в этом году число пользователей выросло в среднем на 30% по сравнению с прошлым годом. Теперь в рамках сервиса помимо самых популярных направлений онлайн-кинотеатра, музыки, второй памяти, расширенного мобильного трафика, блокировки спам-звонков доступны книги на самый разный вкус. Расширение подписки за счет новых «плюшек» сделает ее еще более интересной и полезной для пермяков», — отмечает директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

С 1 декабря сервис «Строки» станет доступен для существующих и новых подписчиков МТС Premium. Для получения доступа к библиотеке нужно будет авторизоваться в сервисе «Строки» по номеру телефона, на котором есть подписка МТС Premium.

МТС Premium доступен как абонентам МТС, так и пользователям услуг других операторов. Стоимость подписки для новых пользователей — 249 рублей в месяц.