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НовостиОбщество2 декабря 2022 11:47

«Уралкалий» подписал соглашение о создании консорциума по строительству нового здания политехнического техникума и общежития для студентов в городе Березники

Это поможет удержать молодежь в городе, обеспечить ее профобразованием и дальнейшим трудоустройством
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

«Уралкалий» в рамках VII Пермского инженерно-промышленного форума подписал соглашение с Правительством Пермского края о создании консорциума для строительства учебного корпуса для ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум» и общежития для иногородних студентов в городе Березники.

Участниками объединения стали крупные промышленные предприятия, которые будут определять общие условия и направления сотрудничества по строительству новых объектов системы средне-специального образования в Березниках во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Пермского края.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

Сегодня особенно важно выстраивать связь между реальным производством и образовательными учреждениями. «Уралкалий» активно развивается, поэтому для нас актуальна задача по сотрудничеству с профильными вузами и сузами. Консорциум уникальный механизм, который поможет объединить усилия промышленных предприятий Березников в решении общей задачи: создании условий для удержания молодежи в городе посредством получения профильного профессионального образования и дальнейшего трудоустройства.