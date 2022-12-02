Светлану Денисову могут переизбрать детским омбудсменом

Фото: perm-deti.ru

В Законодательное Собрание поступил проект постановления о назначении Светланы Денисовой на должность Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Ранее кандидатуру Светланы Денисовой согласовала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Теперь проект постановления будет рассмотрен депутатами краевого парламента на заседании 19 января.

Напомним, что Светлана Денисова занимает пост детского омбудсмена с 2017 года. В октябре этого года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил переизбрать ее на второй срок.

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