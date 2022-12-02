«Азот» подвел итоги ремонтной кампании 2022 года

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» направил 3,3 млрд рублей на проведение ремонтной кампании 2022 года.

На агрегате аммиака №1 производства аммиака реализован проект по техническому перевооружению печи риформинга. Впервые за 20 лет заменено все оборудование и материалы, кроме каркаса и несущих конструкций.

В цехе также модернизирована главная машина – турбокомпрессор. В отделении синтеза аммиака внедрена система осушки. Установка интегрирована в технологическую схему обновленного турбокомпрессора, что позволило предприятию снизить энергозатраты и сделать технологический процесс еще более управляемым.

Закончилось техническое перевооружение главного аппарата — колонны синтеза в цехе карбамида. Работы стартовали в 2021 году. На высоте 38 метров ремонтный персонал обновил футеровку аппарата и все внутренние устройства. Это привело к увеличению надежности и безаварийной работе оборудования.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Ремонтная кампания — это всегда большое и ответственное дело, в котором задействованы все сотрудники предприятия. Благодаря команде грамотных специалистов, у нас есть возможность вести работу над всеми проектами самостоятельно и внедрять инновационные пути решения вопросов.

В этом году ремонтные работы прошли во всех производственных подразделениях филиала «Азот».