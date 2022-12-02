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Новости"Бизнес-новости": Пермь2 декабря 2022 11:03

«Азот» подвел итоги ремонтной кампании 2022 года

В этом году ремонтные работы прошли во всех производственных подразделениях филиала «Азот».
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» направил 3,3 млрд рублей на проведение ремонтной кампании 2022 года.

На агрегате аммиака №1 производства аммиака реализован проект по техническому перевооружению печи риформинга. Впервые за 20 лет заменено все оборудование и материалы, кроме каркаса и несущих конструкций.

В цехе также модернизирована главная машина – турбокомпрессор. В отделении синтеза аммиака внедрена система осушки. Установка интегрирована в технологическую схему обновленного турбокомпрессора, что позволило предприятию снизить энергозатраты и сделать технологический процесс еще более управляемым.

Закончилось техническое перевооружение главного аппарата — колонны синтеза в цехе карбамида. Работы стартовали в 2021 году. На высоте 38 метров ремонтный персонал обновил футеровку аппарата и все внутренние устройства. Это привело к увеличению надежности и безаварийной работе оборудования.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Ремонтная кампания — это всегда большое и ответственное дело, в котором задействованы все сотрудники предприятия. Благодаря команде грамотных специалистов, у нас есть возможность вести работу над всеми проектами самостоятельно и внедрять инновационные пути решения вопросов.

В этом году ремонтные работы прошли во всех производственных подразделениях филиала «Азот».