Приобрести проездной билет пермяки смогут через «Управляем вместе»

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Пермяки могут воспользоваться функцией приобретения проездного во вкладке Цифрового профиля жителя. Мобильное приложение функционирует как на Android, так и для iOS. В его Цифровом профиле доступен сервис «Транспорт» - здесь можно привязать несколько транспортных карт, купить проездной, пополнить баланс, посмотреть историю поездок.

Чтобы приобрести проездной пользователь должен запустить приложение «Управляем вместе» и перейти в раздел «Цифровой профиль жителя». В сервисе «Транспорт» нужно добавить номер транспортной карты, это позволит привязать ее к профилю.

Когда карта будет привязана, рядом с информацией о балансе, необходимо нажать иконку «Кошелёк» и на открытой странице перейти к оплате.

«Цифровой профиль жителя» - цифровой помощник и точка доступа для пользования услугами и сервисами. В функционале профиля пермяки найдут следующую информацию: афишу культурных и спортивных мероприятий; график доступных врачебных осмотров в текущем году в рамках профилактики или диспансеризации; расписание бесплатных занятий физкультурой и спортом; волонтёрские инициативы и условия участия в них, а также привязать несколько транспортных карт, купить проездной, пополнить баланс и посмотреть историю поездок. Приложение будет развиваться и дополняться.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«С момента запуска приложение «Управляем вместе» становится все более популярным. Среди жителей нашего региона оно стало и инструментом взаимодействия края и жителей, и инструментом, который решает повседневные задачи. Сбербанк всегда готов оказать содействие таким важным изменениям, выводящим цифровизацию региона на новый уровень и помогающим обычным жителям Пермского края.

Наша справка

«Управляем вместе» - это набор интерактивных инструментов, с помощью которых жители Прикамья могут принять участие в реализации Программы развития Пермского края, а также направить свои замечания по текущему содержанию объектов социальной и транспортной инфраструктуры и внести предложения в программу дальнейшего развития региона.