Полиция ищет пермяка, который обезвредил налетчика с ножом в магазине

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Свердловском районе Перми в продуктовом магазине по улице Академика Курчатова пьяный мужчина пытался стащить алкоголь, угрожая при этом ножом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Злоумышленник взял бутылку спиртного, направился к кассе, но вместо денег достал нож. Продавщица не испугалась и отобрала товар. После этого налетчик вновь направился к витрине, взял другую бутылку и попытался незаметно пронести ее. Его обезвредил неравнодушный покупатель.

Налетчиком оказался ранее судимый 40-летний местный житель. Он дал признательные показания и пояснил, что испытывал острое желание выпить. Его арестовали. Возбуждено уголовное дело.

Теперь руководство городского УМВД хочет поблагодарить покупателя, который удерживал злоумышленника до приезда полиции, но его личность пока не установлена. Тех, кто знает этого мужчину, просят позвонить по телефону 02, 102 или 8 (342) 218-80-21.

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