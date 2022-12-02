«Пермская синематека» проводит конференцию по медиаобразованию

Конференция «Пермская школа медиаобразования: фокусировка в процессе развития» соберет специалистов в сфере медиаобразования, а также всех желающих

Конференция посвящена обобщению накопленного 25-летнего научно-практического опыта использования кино в медиаобразовательной деятельности. Среди спикеров: директор Института психологии ПГГПУ Александр Вихман, декан психологического факультета ПГГПУ Денис Смирнов, а так же медиапедагоги и специалисты научно-методического отдела Пермской синематеки, руководители социальных кинозалов Пермского края и специалисты в сфере медиаобразования из других регионов России.

В ходе работы будут рассмотрены: виды деятельности в сфере медиаобразования, проектная, научно-исследовательская работа.

Онлайн-этап пройдёт 6 декабря с 11:00 до 17:00 по пермскому времени. Ссылка на регистрацию есть на сайте.

Программа конференции будет опубликована на сайте проекта «Социальный кинозал» и в официальной группе проекта во ВКонтакте «Социальный кинозал: Пермский край» не позднее 3 декабря 2022 года.

На следующий день, 7 декабря, с 11.00 по 13.00 пройдет оффлайн-этап в формате круглого стола, в киноцентре «Премьер» (зал № 6). Здесь состоится обобщение представленного опыта в медиаобразовании участников из Пермского края и других регионов России.

По итогам сессии планируется издание сборника материалов (I квартал 2023 года). Напомним, проект «Социальный кинозал» реализуется при поддержке краевого Минкульта в рамках региональной составляющей нацпроекта «Культура»