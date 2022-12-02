Фото: Администрация Перми.

В своем Телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин сообщил о завершении реконструкции городского Дворца Молодежи. В настоящее время на объекте идут пуско-наладочные работы и устанавливается оборудование. Городское управление капстроительства готовит здание для приемки госинспекцией стройнадзора.

«Уверен, что обновленный Дворец молодежи станет настоящим домом для молодежных организаций, в котором будет место для размещения общественных объединений, проектных офисов и творчества», - пишет глава Перми.

В ходе реконструкции Дворца молодежи были обновлены фасад и внутренние помещения, увеличена площадь до 10 тысяч кв. метров за счет строительства пристроя. В нем планируется разместить театр «Балет Евгения Панфилова»: знаменитый творческий коллектив получит собственное помещение с отдельным входом, репетиционной базой и большим концертным залом.

В основной трехэтажной части здания разместятся большой концертный зал на 550 посадочных мест и малый концертный зал на 151 место, коворкинг-центр, лекционный и тренажерный залы, конференц-зал и другие помещения.

В здании будет обеспечена доступность всех помещений для маломобильных людей: лифт, специальные подъёмные устройства в холле и в большом зрительном зале, а залах места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отмечает Алексей Дёмкин, обращает на себя внимание необычный фасад: таким его хотели увидеть пермяки, в ходе голосования за внешний вид был выбран яркий, динамичный дизайн-проект с присутствием геометрических форм черного, серого, оранжевого и желтого цветов. Сейчас городским властям это решение удалось воплотить жизнь.

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