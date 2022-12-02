Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю, основной причиной возникновения пожаров в регионе за сутки 1 декабря 2022 года стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. В результате пожаров есть погибшие, травмированных нет.

Как сообщили в краевом МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 1 декабря 2022 года на территории Прикамья 156 профилактических групп в составе 332 человек осуществили 1469 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2387 человек, распространили 1713 памяток.

За истекшие сутки 1 декабря 2022 года в Пермском крае зарегистрировали 10 пожаров: 2 пожара - в Перми; по 2 пожара - на территориях Лысьвенского и Пермского округов; по 1 пожару - на территориях Добрянского, Кунгурского, Очерского и Сивинского округов.

Один из пожаров произошел ранним утром 1 декабря 2022 года в дачном доме микрорайона «Первомайка» Кунгурского округа. Сообщение о возникновении очага загорания поступило в 05:16. Для его ликвидации прибыли 12 человек личного состава и 4 единицы техники от МЧС России.

«По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение дома и надворных построек. Приблизительная площадь пожара составляет 36 квадратных метров. На пожаре есть погибший, травмированных нет. Локализацию очага загорания провели в 05:26, ликвидацию горения – 05:30. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», - сообщили подробности происшествия в МЧС по Пермскому краю.

Очагами загораний 1 декабря 2022 года в Прикамье стали: бытовка - в Добрянском округе; дачные дома - в Кунгурском и Пермском округах, жилой дом - в Сивинском округе; неэксплуатируемое строение - в Мотовилихинском районе Перми; жилые дома - в Лысьвенском округе; баня - в Очерском округе; гараж - в Свердловском районе Перми; бытовка - в Пермском округе.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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