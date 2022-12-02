УЗПМ запустит в Краснокамске два высокотехнологичных производства

В силу объективных причин рынок труда претерпел значительные изменения. Современный работодатель разрабатывает новые мотивационные программы и усиливает позиции корпоративной культуры для привлечения молодых специалистов рабочих специальностей. О перспективах сотрудничества шла речь на встрече руководства Уральского завода противогололедных материалов и Краснокамского политехнического техникума.

Сегодня техникум обучает свыше тысячи специалистов по шести специальностям и шести профессиям. Здесь практикуется дуальное обучение – теория на местах, практика – на производстве.

– Мы заинтересованы в гарантированном трудоустройстве студентов и готовы выстраивать учебный процесс, максимально приблизив его к производству, - отмечает директор техникума Владимир Драницин. - Уже сегодня мы видим результат совместной работы с УЗПМ: трое наших студентов проходят практику на заводе, к ним прикреплены наставники, они вовлечены в производственный процесс, а главное замотивированы. Еще четверо уже трудоустроены.

УЗПМ готовится запустить в Краснокамске два высокотехнологичных производства и существенно расширить линейку продукции. Для этого будут созданы новые рабочие места, и предприятие уже начало поиск аппаратчиков и стропальщиков, инженеров-технологов и инженеров-электронщиков, водителей автопогрузчиков.

Им будут предложены широкие возможности построить карьеру на реальном производстве и присоединиться к интересной и насыщенной корпоративной жизни УЗПМ. Сегодня на предприятии работают почти 500 сотрудников, а средний возраст специалистов составляет 30-35 лет. Завод активно поддерживает спортивные инициативы Пермского края и вовлекает в спортивную жизнь региона сотрудников, организуя ежегодный корпоративный кубок по футболу, выступая партнерами благотворительного забега «Олимпийская лыжня», баскетбольной команды «Бионорд», футбольной команды «Прогресс Бионорд». Сотрудники завода участвуют и в благотворительных проектах, экологических акциях округа и региона.

– На нашем предприятии ценят и поддерживают инициативность молодых специалистов, будь то спорт, общественно значимые проекты, рационализаторские предложения и даже участие в политической жизни региона, - отметил генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов Дмитрий Пылёв. – Завод предлагает возможности карьерного и личностного роста, помогая специалистам продолжить образование без отрыва от производства. Сегодня мы готовы рассматривать перспективных студентов техникума и доводить их до уровня профессионала на своей промплощадке.