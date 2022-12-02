«Ласточки» продолжат ездить из Перми до Екатеринбурга после 12 декабря

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоростные электропоезда «Ласточка» продолжат ездить по маршруту Пермь — Екатеринбург. Как сообщает Business class, об этом рассказал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников на Пермском инженерно-промышленном форуме.

Кроме того, «Ласточки» начнут ездить быстрее. В первой половине 2023 года время в пути из Перми до Екатеринбурга сократится примерно на 30-35 минут.

Напомним, что ранее Федеральная пассажирская компания (ФПК) объявила об отмене работы «Ласточек» на этом маршруте. Решение объяснили низким спросом, поскольку средний пассажиропоток был меньше половины и составлял лишь 44%.

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