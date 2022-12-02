Мужчина пришел на кассу и вместо денег показал кассиру нож.

В Перми в одном из продуктовых магазинов мужчина решил расплатиться за бутылку спиртного ножом. Преступление произошло в Свердловском районе. Как рассказали в УМВД России по городу Перми, злоумышленник пришел на кассу, отдал бутылку кассиру, а потом вытащил нож. Все происходящее снимали камеры видеонаблюдения. Женщина не испугалась, бутылку не отдала, и вызвала полицию.

Тогда мужчина взял с витрины другую бутылку и пошел к выходу, но уйти ему не дал другой покупатель, который эффектным ударом ноги выбил у него нож, а потом скрутил злоумышленника. Дождавшись полицейских неравнодушный, покупатель ушел. Теперь его разыскивает полиция, чтобы наградить.

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