МЧС Прикамья предупредило о сильном обледенении проводов 3 и 4 декабря

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В регионе 3 и 4 декабря ожидаются опасные метеорологические явления — сильное наслоение изморози и гололеда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Особенно сильно обледенение может произойти на юге Прикамья. Из-за него возможны обрывы проводов. В связи с этим парковать автомобиль и находиться рядом с линиями передач опасно.

Жителям региона напоминают, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и при авариях на сетях электроснабжения отключать все электроприборы. Водителям рекомендуют ездить, учитывая дорожное покрытие, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, а пешеходам — быть осторожными, особенно при переходе проезжей части.

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