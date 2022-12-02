Пермский ХК «Молот» в домашнем матче обыграл воронежский «Буран»

Фото: ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» одержал победу в домашнем матче против «Бурана» из Воронежа в рамках чемпионата ВХЛ. Итоговый счет составил 3:2.

В первом периоде счет открыли ростовчане, но пермяки не позволили им удержать приемущество. Второй период вновь закончился боевой ничьей, но уже со счетом 2:2. Шайбы в ворота соперников отправили Игорь Зенчиков и Арсений Ерохин.

В основное время победитель встречи не определился, но в серии буллитов «Молот» оказался сильнее.

«Тяжелый матч. Нам явно не хватало движения, хоккейной химии, было много ошибок. Сейчас нужно приходить в себя, в игровой тонус», — прокомментировал игру главный тренер ХК «Молот» Сергей Бердников.

Следующий матч 3 декабря «Молот» снова проведет дома. Команда встретится с «Ростовом».

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