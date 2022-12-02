В Перми на улице КИМ снесут две двухэтажки

Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мотовилихинском районе Перми снесут два расселенных аварийных дома. Об этом сообщили в управлении жилищных отношений администрации города.
Двухэтажные дома расположены по улице КИМ, 72 и 74. Они были построены в 1954 году. До расселения в первом доме жили 37 человек, а во втором — 23. В декабре демонтаж намерены завершить.
Кроме того, до конца года снесут еще четыре дома по улицам Солдатова, 23, Решетникова, 22, Тургенева, 7 и Пермской, 58. Всего с начала года будут снесены 58 аварийных домов общей площадью 42,5 тысячи квадратных метров.
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