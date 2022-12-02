Фото: Яндекс Пробки.

С добрым утром, Пермь!

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 2 декабря 2022 года информирует о затруднении движения транспорта на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной и ул. Промышленной на перекрестке с ул. Леонова.

Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:

- на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира

- на повороте с ул. Подлесной на ш. Космонавтов

- на развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной

- на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора

- на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции

- на ул. Стахановской от ул. Карпинского до ул. Танкистов

- на ул. Карпинского от ул. Сивкова до ул. Стахановской

- на ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной

- на ул. Фокинской от ул. Марата до ул. Мостовой

- на ул. Мостовой от ул. Фокинской до ул. Соликамской

- на перекрестке улиц Соликамской и Гашкова

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru