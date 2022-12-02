Фото: Яндекс Пробки.
С добрым утром, Пермь!
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 2 декабря 2022 года информирует о затруднении движения транспорта на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной и ул. Промышленной на перекрестке с ул. Леонова.
Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:
- на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира
- на повороте с ул. Подлесной на ш. Космонавтов
- на развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной
- на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора
- на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции
- на ул. Стахановской от ул. Карпинского до ул. Танкистов
- на ул. Карпинского от ул. Сивкова до ул. Стахановской
- на ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной
- на ул. Фокинской от ул. Марата до ул. Мостовой
- на ул. Мостовой от ул. Фокинской до ул. Соликамской
- на перекрестке улиц Соликамской и Гашкова
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.
Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!
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