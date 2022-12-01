Сбербанк открыл первый офис исламского финансирования

Фото: Сбер

Сбербанк открыл первый офис партнёрского финансирования, который находится в городе Казань по адресу: ул. Большая Красная, 29а. В торжественном мероприятии приняли участие глава республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

Офис будет обслуживать розничных и корпоративных клиентов. На банковской полке представлены продукты партнёрского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчётно-кассовое обслуживание и другие.

Офис будет предоставлять сопутствующие услуги: в меню кофейни — более 20 позиций кофе и чая, а также вода «Зам-Зам» из священного источника. Рядом с кофейней расположен специализированный магазин с сувенирной продукцией с символикой Сбера. Внутри зала гость может приобрести монеты в подарок, а также погрузиться в историю Казани возле стенда «Музей Ислама в России».

Исламский офис в столице Татарстана — это первое в России отделение, которое организовано и оформлено по всем правилам шариата. В основе дизайн-концепции используется авторский орнамент, индивидуально разработанный Ниязом Хазиахметовым, членом Союза художников России, лауреатом премии Министерства культуры республики Татарстан им. Б. Урманче.

Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка:

«Мы рады открыть первый в России офис партнёрского финансирования в столице Татарстана, где видим растущий спрос на исламские финансовые продукты и сервисы. Повышая доступность продуктов партнерского финансирования, мы тем самым развиваем и популяризируем это направление среди клиентов банка».

Рустам Минниханов, глава республики Татарстан:

«Сбербанк является важным стратегическим партнером Татарстана. Сегодня клиентами банка являются более 2,4 млн наших жителей, а также крупнейшие промышленные предприятия республики. На данный момент на территории республики насчитывается 382 подразделения Сбербанка. Сегодня мы посетили первый офис компании, который будет работать по стандартам исламского банкинга. Это позволит мусульманам республики получать банковские услуги, соответствующие требованиям законодательства России и нормам шариата. Напомню, что Татарстан стал пилотным регионом по внедрению партнерского банкинга в России. В нашей стране наблюдается рост доли населения, исповедующего ислам. Есть отдельные субъекты с традиционно высокой долей мусульманского населения. В данных регионах есть спрос на банковские продукты и услуги, которые соответствуют стандартам партнёрского финансирования.

Россия придаёт большое значение укреплению дружественных связей с мусульманскими странами. Большая работа ведется по линии Группы стратегического видения „Россия - Исламский мир“, которую я возглавляю по поручению Президента страны Владимира Путина. Перспективным направлением торгово-экономического сотрудничества является система исламского финансирования. Я считаю, что подобная модель может выступить в качестве альтернативы западным рынкам капитала и торговым площадкам».