И. о. ректора Пермского медуниверситета стала Анна Благонравова из Нижнего Новгорода

Анна Благонравова. Фото: личная страница ВКонтакте

Анна Благонравова с 1 декабря назначена и. о. ректора Пермского медицинского университета им. академика Вагнера. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Анна Благонравова — доктор медицинских наук из Нижнего Новгорода. Ранее занимала должность проректора по научной работе Приволжского медуниверситета.

Напомним, что в декабре 2020 года ректор Пермского медуниверситета Ирина Корюкина умерла от последствий коронавируса. После этого и. о. ректора назначили проректора медуниверситета по образовательной деятельности Наталью Минаеву. В конце ноября этого года у нее истек срок полномочий.

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