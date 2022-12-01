Губернатор Пермского края назвал дату открытия нового моста через Чусовую

Строительство моста через Чусовую. Фото: Дмитрий Махонин/Телеграм

23 декабря на въезде в Пермь откроют новый мост через Чусовую. Об этом Дмитрий Махонин заявил на Пермском инженерно-промышленном форуме.

Напомним, еще 24 ноября глава региона написал в своем телеграм-канале, что «дорожно-строительный сезон можно будет считать закрытым, когда по новому Чусовскому мосту проедут первые автомобили. Коллеги из Минтранса доложили, что это произойдет до конца декабря».

В середине ноября мост через Чусовую был полностью заасфальтирован. Дорожники уложили 1,5 км асфальтобетонного покрытия толщиной 11 см.

- Чтобы асфальт прослужил как можно дольше, использовали высокотехнологичные смеси с повышенной устойчивостью к погодным условиям и нагрузкам, - отметил Махонин.

Уточним, строительство нового автомобильного моста через Чусовую реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Концессионером является ООО «Пермская концессионная компания», а генеральным подрядчиком - АО «Стройтрансгаз». Стоимость работ - 18,7 млрд руб.

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