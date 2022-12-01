Цифровизация бизнеса: «Ростелеком» провел деловую встречу с представителями крупных предприятий Пермского края

«Ростелеком» провел деловую встречу в рамках клуба «Бизнес экспертов», членами которого являются представители бизнеса Пермского края. Темой разговора стала цифровизация производства.

Диджитализация промышленности становится самым популярным трендом на отечественном рынке. Разработчики готовы автоматизировать практически любой процесс на предприятии. Преимущество цифровизации для бизнеса – рост экономической эффективности, уменьшение затрат на осуществление технологического процесса, экономия расходов, связанных с эксплуатацией оборудования, логистикой и складированием.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале:

«”Ростелеком” оказывает весь спектр телекоммуникационных и IT-услуг для более чем 600 тысяч корпоративных клиентов России, включая крупнейшие градообразующие предприятия и компании. Наша экспертиза в первую очередь помогает клиентам определиться с направлением, в котором внедрение цифровых решений сразу принесет наибольший экономический эффект для бизнеса. Наиболее востребованными на сегодняшний день являются цифровые решения от “Ростелекома”, направленные на оптимизацию расходов топливно-энергетических ресурсов и снижение операционных и эксплуатационных затрат. В итоге предприятия могут сэкономить до 30 % бюджетных средств и перенаправить их, например, на дальнейшую диджитализацию. Все отрасли России сейчас претерпевают значительные изменения не только в том, как вести бизнес, но и как за счет цифровой трансформации совершить прорыв и выйти на новый уровень. По нашим оценкам в ближайшие пять лет будут ощутимо меняться подходы и процессы перехода целых экономических отраслей на современные цифровые технологии, и в этой парадигме важно выбирать надежного партнера, который имеет наработанную подтвержденную экспертизу и сможет гарантировать качество внедрения комплексных отраслевых решений, подтверждая эффективность на деле».

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания предоставляет цифровые решения по сервисной модели, обеспечивая заказчика как инфраструктурой, так и ресурсами для хранения и обработки данных. Мы развиваем свои проекты по трем направлениям. Первое – автоматизация инженерии технологических площадок в целом. Второе – автоматизация конкретных производственных процессов. Сюда входят решения по улучшению работы отдельного оборудования, роботизация и прочие технологии такого рода. И третье – автоматизация бизнес-процессов. Это все, что связано с разработкой платформенных решений и интеграцией разных информационных систем, помогающих эффективно управлять предприятием».

Андрей Походня, директор проектов департамента по работе с крупными корпоративными клиентами ПАО «Ростелеком»:

«Одна из самых актуальных тем, для крупного бизнеса – это импортозамещение. На данный момент мы готовы заместить средние и малые автоматизированные системы управления технологическим процессом на базе отечественных приборов и ПО. Также популярны разработки в области моделирования процессов на основе технологии искусственного интеллекта. В Пермском крае реализовано несколько проектов, связанных с разработкой программного обеспечения, аналитических модулей, в том числе на основе искусственного интеллекта. Для одной из крупных компаний мы сейчас разрабатываем цифровой двойник насосных групп. В городе Перми планируем внедрить решение по автоматизации объектов инфраструктуры теплоснабжения. Подобные технологии окупаются в среднем в срок от полугода до двух-трех лет в зависимости от крупности проекта».