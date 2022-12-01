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НовостиОбщество1 декабря 2022 11:15

В Пермском крае в дачном домике сгорел мужчина

Пожар произошел утром 1 декабря
Екатерина Яганова
Фото: МЧС Прикамья

Фото: МЧС Прикамья

Пожар произошел в микрорайоне Первомайский, в г. Кунгуре. Дачный домик находился в мичуринских садах.

О возгорании стало известно в 5.30. На месте пожарища огнеборцы обнаружили тело мужчины 1960 года рождения.

В краевом МЧС напоминают о соблюдении Правил противопожарного режима. И просят при обнаружении пожара незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона; «101» и «112» - с мобильного.

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