В Прикамье с 1 декабря выросли тарифы на коммуналку

Фото: Архив "КП"

С 1 декабря в Пермском крае вырастут тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщили в региональном министерстве тарифного регулирования и энергетики.

Плата за газоснабжение увеличится на 6,8-6,9%, за электроснабжение — на 8,8-9,2%, за водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение — в среднем на 9%. Плата за вывоз мусора выросла до 117,18 руб. с человека. Пересматривать тарифы не планируют до 1 июля 2024 года.

В министерстве отметили, что по всей стране установлены единые индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в размере 9%. Допускаются отклонения в 2%.

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