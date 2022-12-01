Власти Пермского края пытаются освободить из украинского плена еще двух военнослужащих

Фото: Минобороны РФ / ТАСС
В регионе продолжается работа по освобождению пермских военнослужащих из украинского плена. Как сообщает URA.RU со ссылкой на уполномоченного по правам человека Игоря Сапко, сегодня речь идет еще о двух бойцах.
- Это данные из заявлений, которые поступают от родных военнослужащих в аппарат уполномоченного, - отметил Сапко. – Еще семь человек числятся пропавшими без вести.
Работа по поиску и освобождению пермских бойцов ведется в крае ежедневно. Игорь Сапко постоянно созванивается с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным и уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.
- На уровне федерального омбудсмена создана специальная контактная группа. Она осуществляет взаимодействие с Минобороны РФ, Следственным комитетом и уполномоченным по правам человека на Украине, - подчеркнул Сапко.
Напомним, 24 ноября из украинского плена в числе 35 военнослужащих освободили трех пермских ребят: Даниила Калугина из Перми, Эдуарда Тюмина из Губахи и Алексея Лазарева из Уинского района. Они попали в плен в сентябре и октябре нынешнего года.
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