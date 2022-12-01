Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю, основной причиной возникновения пожаров в регионе за сутки 30 ноября 2022 года стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. В результате пожаров есть погибшие и травмированные.

Как сообщили в краевом МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 28 ноября 2022 года на территории Прикамья 212 профилактическая группа в составе 457 человек осуществили 2341 обход объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 3820 человек, распространили 2870 памяток.

За истекшие сутки 30 ноября 2022 года в Пермском крае зарегистрировали 9 пожаров: 2 пожара - в Перми; по 1 пожару - на территориях Верещагинского, Чернушинского, Чайковского, Сивинского, Бардымского, Суксунского и Пермского округов.

Один из пожаров произошел 30 ноября 2022 года в садовом доме из бруса, расположенном в микрорайоне Уральский Чайковского округа. Сообщение в дежурную часть о возникновении очага загорания поступило в 19:50. Для тушения пожара прибыли 9 человек личного состава и 2 единицы техники от МЧС России.

«По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение мансарды. Приблизительная площадь пожара составила 16 квадратных метров. На пожаре один человек получил травмы. Локализацию пожара произвели в 19:58, ликвидацию горения – 20:03. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», - сообщили подробности происшествия в МЧС по Пермскому краю.

Очагами загораний 30 ноября 2022 года в Прикамье стали: частные жилые дома - в Бардымском, Чернушинском округах; баня - в Верещагинском округе; дачный дом - в Чайковском округе; многоквартирные жилые дома - в Пермском и Сивинском округах; административное здание - в Индустриальном районе Перми; гараж - в Суксунском округе.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru