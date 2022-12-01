В Прикамье число заболевших коронавирусом за сутки резко выросло до 275

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Среди новых заболевших 115 человек в возрасте 60 лет и старше. Чаще всего ковидом заражались жители Перми, Березников и Осинского округа. Выздоровели 197 человек. Еще двое скончались.

Суточная заболеваемость значительно выросла. Напомним, что днем ранее количество инфицированных оставило 189.

Всего с начала пандемии заболели 448 895 человек, умерли от коронавируса — 9 112.

На сегодняшний день в Пермском крае в наличии есть 201 994 комплектов вакцин от COVID-19. Ранее мы рассказывали, что на этой неделе в Перми работает один мобильный пункт вакцинации.

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