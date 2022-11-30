Драма «Сердце Пармы» стала вторым самым кассовым фильмом года

Для Елены Ербаковой роль Тичерть стала кинематографическим дебютом Фото: кадр из фильма
Историческая драма «Сердце Пармы» заняла второе место в рейтинге самых кассовых кинопроектов отечественного проекта 2022 года. Согласно данным Единой автоматизированной системы, заработки фильма достигли 843 миллионов рублей.
Таким образом в гонке за любовь зрителей «Сердце Пармы» обошло детектив «Смерть на Ниле» (668 миллионов). Впереди лишь «Анчартед: На картах не значится», снятый по мотив видеоигры. Его сборы превышают 1,5 млрд рублей.
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