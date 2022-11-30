Вячеслав Торчинский ушел с поста директора Пермского цирка

Вячеслав Торчинский. Фото: архив "КП"

29 ноября Вячеслав Торчинский отработал последний день в качестве директор Пермского цирка. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка. При этом уточняется, что экс-министр культуры ушел с должности по собственному желанию, правда, без указания причины. Дозвониться до Торчинского изданию не удалось.

Напомним, Вячеслав Торчинский возглавлял Пермский цирк с конца сентября. До этого он, с марта по июнь, работал директором Самарского драматического театра. Еще раньше, с 2018-го по 2021 год, исполнял обязанности министра культуры Пермского края.

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