Пермские полицейские завершили расследование уголовного дела экс-депутата Телепнева

Уголовное дело Александра Телепнева передали в суд для рассмотрения по существу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего народного избранника Александра Телепнева закончилось. Напомним, он оказался на скамье подсудимых за дебош, устроенный в баре «Наташа» 30 апреля.

Будучи пьяным, Телепнев ругался матом и вел себя агрессивно по отношению к посетителям и персоналу заведения. Когда ему сделали замечание, он бросил в сторону барной стойки сначала стеклянный стакан, а потом ведро для льда, которое попало в голову одного из работников бара. Но на этом экс-депутат не остановился: он бросил стул в одного из посетителей.

- Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу, - сообщили в краевой полиции.

А пока в отношении Телепнева избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

Напомним, в 2018 году бывший парламентарий был осужден за избиение DJ Smash (Андрей Ширман) в ночном клубе «Дом культуры». Ему назначили два года и два месяца колонии-поселения, откуда тот вышел по УДО в 2019 году.

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