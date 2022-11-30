Глава СК РФ Бастрыкин потребовал доклад о смерти пермского проводника

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело по факту гибели пермского проводника. Напомним, мужчина работал проводником в АО «ФПК» структурное подразделение Уральского филиала ЛВЧ в Перми. В поездке во время исполнения служебных обязанностей он поранил кисти рук, но тогда большого внимания царапинам не придал, а зря. Спустя немного времени ему резко стало плохо, развился сепсис. Через трое суток мужчина умер.

По факту случившегося специалисты СУ СК РФ по Пермскому краю провели расследование, по результатам которого было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела. Но с ним не согласились родственники погибшего проводника.

- Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад по доводам заявителей и о результатах проведенной проверки, - сообщили в Следственном комитете РФ.

Напомним, из-за того, что проводник не обратился вовремя за медпомощью, его смерть рассматривали, как бытовую. Переквалифицировать в производственную удалось после обращения матери мужчины в Федерацию независимых профсоюзов России, где было проведено дополнительное расследование.

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