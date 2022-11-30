Следователи опубликовали видео внутри сгоревшего цеха ТЭЦ-9

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

Внутри ТЭЦ-9, где днем 30 ноября произошел пожар, работает группа криминалистов из Следственного комитета России по Пермскому краю. Специалистов сопровождают и.о. руководителя отдела криминалистики и эксперт краевого следственного управления, руководитель и следственно-оперативная группа следственного отдела по Индустриальному району г. Пермь.

Криминалисты осматривают каждое помещение с помощью высокотехнологичной техники, тщательно фиксируя все детали. На видеозаписи можно увидеть покрытое копотью оборудование и потолок.

Напомним, во время пожара на Пермской ТЭЦ-9 пострадало шестеро рабочих. Трое из них были госпитализированы в ожоговое отделение с травмами различной степени тяжести, где впоследствии один из них скончался.

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