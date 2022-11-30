«Т Плюс» окажет помощь пострадавшим во время пожара на Пермской ТЭЦ-9

В компании "Т Плюс" создана специальная комиссия, которая проводит расследование случившегося на ТЭЦ-9. Фото: Анна Маркова

После ЧП на Пермской ТЭЦ-9 «Т Плюс» сделало официально заявление. Документ размещен на сайте компании.

- ПАО «Т Плюс» в настоящее время выполняет свою основную задачу по надежному теплоснабжению жителей Перми. Задействованы резервные мощности существующей системы теплоснабжения. Проблем с теплом в городе нет.

Также указано, что в компании создана специальная комиссия, которая проводит свое расследование.

- По результатам ее работы будет установлена причина случившегося. «Т Плюс» как социально ответственная компания окажет всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, - указано в релизе.

Напомним, 30 ноября днем на ТЭЦ-9 произошел пожар, во время которого пострадало шесть мужчин. Один из них скончался в больнице, двое находятся в ожоговом отделении, трое от госпитализации отказались.

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