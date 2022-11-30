Из-за пожара на Пермской ТЭЦ-9 завели уголовное дело

Фото: скриншот видеозаписи с телеграм-канала "Следком"

Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели и травм работников во время пожара на ТЭЦ-9. Напомним, ЧП произошло днем 30 ноября. В одном из цехов началось возгорание, в результате чего трое мужчин получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали в ожоговое отделение. Один пострадавший в последствии скончался.

В настоящее время на ТЭЦ работают криминалисты. С помощью высокотехнологичной техники они осматривают место происшествия.

Как уточнили в региональном следкоме, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии.

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Оба мужчины находятся в ожоговом отделении (подробнее...)

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