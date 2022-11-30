Главврачу Пермской краевой стоматологии присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ»

Александр Новиков. Фото: министерство здравоохранения Пермского края

28 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении главврачу Пермской краевой стоматологической поликлиники Александру Новикову почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Александр Юрьевич окончил ПГМИ в 1986 году. Свой трудовой путь начинал в городской стоматологической поликлинике №7 Перми. В 1994-м был назначен заведующим ортопедическим отделением детской стоматполиклиники №1 г. Перми, в 1999-м – главным врачом стоматполиклиники №2 Мотовилихинского района, а в 2005-м возглавил краевую клиническую стоматологию, рассказали в краевом минздраве.

С 2004-го по 2019 год Новиков был главным внештатным специалистом-стоматологом городского управления здравоохранения Перми и регионального минздрава, с 2013 года он является президентом Пермской региональной ассоциации стоматологов, а с 2004-го членом профильной комиссии экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава РФ.

Деловые качества, заслуженный авторитет и большой практический опыт работы помогли Александру Новикову сформировать стабильный, инициативный и трудолюбивый коллектив, который активно участвует в пилотных проектах («Новая Поликлиника» и «Бережливая поликлиника»). За вклад и развитие системы здравоохранения Пермского края, доступные и качественные стоматологические услуги, а также за профессиональный подход к пациентам краевая стоматология неоднократно награждалось Почетными грамотами и Благодарственными письмами Министерства здравоохранения РФ, губернатора и председателя правительства Пермского края, а также министра краевого здравоохранения.

У Александра Новикова много наград за эффективную и плодотворную многолетнюю работу на ниве медицинского обслуживания населения, а также подготовку высококвалифицированных кадров: медаль «Отличник стоматологии», ордена «За заслуги перед стоматологией» I и II степени, Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации. В 2017 году Новиков был признан победителем краевого конкурса «Врач года – 2017» в номинации «Лучший руководитель медицинской организации».

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