В минздраве Пермского края рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на Пермской ТЭЦ-9

Состояние обоих мужчин оценивается, как удовлетворительное. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После ЧП на ТЭЦ-9 в городские больницы госпитализировали трех человек. Один был в тяжелом состоянии. И, к сожалению, не вышел из состояния клинической смерти. Еще двоих увезли в ожоговое отделение.

- На данный час состояние обоих госпитализированных мужчин оценивается, как удовлетворительное, - сообщили «КП» в региональном минздраве.

Уточним, всего во время пожара пострадало пять человек. Еще трое мужчин обратилось к медикам скорой, что работали на месте ЧП. От госпитализации они отказались.

Напомним, ЧП случилось 30 ноября около часа дня. По предварительной информации возгорание произошло во время ремонтных работ на кровле цеха. Однако очевидцы сообщили «КП», что во время обеденного перерыва лопнула труба с маслом, и началось возгорание.

Примерно в 14.40 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лопнула труба с маслом: подробности пожара на территории пермской ТЭЦ

Один пострадавший находится в состоянии клинической смерти, еще двоих увезли в ожоговое отделение (подробнее...)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru