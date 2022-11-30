Цена материнства: каким жительницам Перми видят счастливое будущее своих детей

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Качественное образование, счастливое детство и собственная недвижимость — так пермские мамы видят благосостояние детей, выяснила СберСтрахование жизни. Позаботиться о будущем многие жительницы Перми стремятся уже сейчас: почти каждая третья учит финансовой грамотности, каждая десятая копит на недвижимость. При этом о накоплениях до родительства задумывались лишь 15% опрошенных. Расходы на содержание ребёнка до трёх лет мамы в среднем оценили в 1,37 млн рублей.

По мнению пермских мам, для благосостояния ребёнка необходимо качественное образование (об этом заявили 71% респонденток), счастливое детство и любящие родители (45%), а также собственная недвижимость (20%). 5% опрошенных включили в список инвестиционный портфель, 4% — стартовый капитал на открытие бизнеса.

Жительницы Перми думают о будущем и уже сейчас предпринимают конкретные шаги, чтобы обеспечить благосостояние подрастающего поколения. 28% знакомят детей с основами финансовой грамотности. В среднем по стране этот показатель составляет 24%. 16% пермских мам откладывают на образование, 12% — на недвижимость. 4% открыли вклад на имя ребёнка.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мамы из Перми уверены, что знания — сила, поэтому учат своих детей финансовой грамотности и формируют накопления на образование. Для такой цели может подойти и накопительное страхование жизни (НСЖ). В таком инструменте объединяются копилка и страховая защита на случай непредвиденных ситуаций. А в детском НСЖ "Билет в будущее" есть ещё и сервис "Образовательный консьерж" для профориентации и подбора кружков и секций. Заключить такой договор можно в любом офисе Сбера или мобильном приложении СберБанк Онлайн».

Большинство россиянок (72%) не делали целевых накоплений на рождение ребёнка и обошлись текущими доходами. 15% респонденток признались, что откладывали на эту цель регулярно или время от времени. 13% рассказали, что взяли кредит на эти расходы. По оценке россиянок, на содержание ребёнка до трёх лет понадобится в среднем 1,37 млн рублей.

Исследование проводилось в ноябре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. среди женщин 25-45 лет. В опросе участвовали 9 тыс. респонденток.