Как учащимся пермских сузов оплатить учебу, если не попал на бюджет?

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Каждый молодой человек мечтает найти себя и увидеть свое будущее, даже в моменты самых сложных внешних изменений. Для многих большую роль в этом оказывает образование. Многие учащиеся выбирают после 9 класса поступление в среднее учебное заведение, хотя не секрет, что поступить в престижный колледж или училище на бюджет бывает сложно.

Одни выбирают учебное заведение попроще, другие решают отложить поступление до следующего года, третьи – остаются в школе. Совсем недавно такие решения были основными, в случае нехватки баллов для зачисления в сузы.

Сейчас есть иное решение, которое поможет справиться с денежными затруднениями при получении образования – льготный образовательный кредит в Сбербанке теперь доступен и для получения образования в среднем учебном заведении.

Данная программа реализуется при поддержке государства, поэтому ее условия являются достаточно выгодными и помогут справиться с финансовыми сложностями в период учебы, при этом переплата по кредиту будет минимальной, ведь часть обязательств берет на себя государство.

Предложение Сбербанка предполагает целевые перечисления в российских рублях в пользу учебного заведения. После получения диплома кредитор отводит более 10 лет на то, чтобы вернуть средства обратно. Студент может выбрать дневное отделение, либо учиться заочно, можно взять кредит на оплату одного семестра или сразу на всё обучение, есть возможность досрочного погашения.

В первый год студенту предстоит оплатить только 40% от начисленных процентов, на второй год нагрузка постепенно возрастает до 60% от процентной переплаты. С третьего года вплоть до окончания выплат учащийся начинает выплачивать долг в полном объеме.

Для оформления потребуется лишь паспорт, заявление и договор с вузом на платное обучение. Ставка 3% годовых с периодом на 15 лет - действительно выгодное предложение, ведь часть процентов субсидируется государством.