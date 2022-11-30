Стоимость реновации завода Шпагина в Перми оценили в 15,7 млрд рублей

Фото: business-class.su

ООО «Станция культуры Шпагина» продолжает обсуждать с региональным минэкономразвития условия концессионного соглашения. Об этом сообщает Business Сlass со ссылкой на Фонд развития Пермского края, который является учредителем «СК Шпагина».

Ранее общество выступило с концессионной инициативой о создании, реконструкции и эксплуатации социокультурного пространства «Завод Шпагина». В конце сентября предложение рассмотрела межведомственная комиссия по взаимодействию в сфере государственно-частного партнерства. Согласно протокола, потенциальный инвестор оценивает вложения в строительство, которые начнутся в 2023-м, а завершатся в 2026-м, в 15,7 млрд рублей. Из них средства регионального бюджета – 1,7 млрд, все остальное – доля концессионера.

Напомним, в кластер «Станция культуры Шпагина», по мнению властей, должны войти центральный корпус со съемочным павильоном, IT-пространство, мультимедийный парк «Союзмультфильм», Дом музыки «Дягилев» и другие площадки. Коммерческая выручка от эксплуатации всех объектов концессии на территории кластера в 2027-2041 годах в предложении ООО «СК Шпагина» оценена в 10,8 млрд рублей.

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