В Перми произошло массовое ДТП с участием рейсового автобуса

Фото: скриншот видео.

В соцсети - на странице ВКонтакте "ЧП Пермь" очевидцы выложили видео с последствиями массового ДТП, которое произошло сегодня утром, 30 ноября. На кадрах видно, что в аварии пострадали сразу четыре автомобиля – рейсовый автобус, грузовой фургон и две легковушки.

- Около 10.30 часов по улице Промышленная двигался рейсовый автобус ПАЗ без пассажиров, - сообщили в ГИБДД Пермского края. - 58-летний водитель на перекрестке улиц Промышленная и Верхне-Мулинская допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем марки Пежо, а также автомобилем Хендай и Ларгус, которые стояли перед светофором. Предварительной причиной автоаварии явилось несоблюдение безопасной дистанции водителем автобуса.

Автоинспекторы сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Но транспортные средства получили повреждения.