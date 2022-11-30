Детей в садиках и школах Пермского края кормили поддельным маслом

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Предприниматель из Чайковского производил фальсифицированное сливочное масло. Через посредников он поставлял продукт в социальные учреждения Прикамья: детсады, школы и больницы.

Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, в сентябре этого года была взята проба сливочного масла «Крестьянское». После исследований выяснилось, что в нем содержатся растительные жиры. Это недопустимо согласно требованиям безопасности к молочной продукции.

Производителя и получателей проинформировали о выявленных нарушениях. Предпринимателю 21 ноября объявили предостережение. По требованию краевой прокуратуры сейчас в отношении него проводится проверка.

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