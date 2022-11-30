Количество пострадавших на Пермской ТЭЦ-9 выросло до пяти

Фото: архив "КП"

К работающей на месте пожара бригаде скорой обратились еще трое мужчин. Как сообщили «КП-Пермь» в региональном минздраве, медицинские работники их осмотрели: состояние здоровья оценили, как удовлетворительное. От госпитализации мужчины отказались.

Уточним, один из пострадавших при пожаре на Пермской ТЭЦ-9 скончался: он не смог выйти из состояния клинической смерти. Еще два человека находятся в ожоговом отделении, где им оказывается медицинская помощь.

Напомним, ЧП случилось 30 ноября около часа дня. По предварительной информации возгорание произошло во время ремонтных работ на кровле цеха. Однако очевидцы сообщили «КП», что во время обеденного перерыва лопнула труба с маслом, и началось возгорание.

На месте работают представители всех экстренных служб города. Примерно в 14.40 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

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На данный момент возгорание ликвидировано (Подробнее...)

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