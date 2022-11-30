Фото: МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС по Пермскому краю, основной причиной возникновения пожаров в регионе за сутки 29 ноября 2022 года стало неосторожное обращение с огнем. В результате пожаров есть погибшие и травмированные.

Как сообщили в краевом ведомстве, в целях стабилизации обстановки с пожарами 28 ноября 2022 года на территории Прикамья 162 профилактическая группа в составе 337 человек осуществили 1390 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 2309 человек, распространили 1528 памяток.

За истекшие сутки 29 ноября 2022 года в Пермском крае зарегистрировали 14 пожаров: 4 пожара – в Перми; 2 пожара - на территории Пермского округа; по 1 пожару - на территориях Чусовского, Добрянского, Краснокамского, Красновишерского, Кудымкарского, Нытвенского, Карагайского и Березовского округов.

Один из пожар произошел 28 ноября 2022 года в многоэтажном доме на ул. Голева в Перми. Сообщение о возникновении очага загорания поступило в 16:40. Для тушения пожара прибыли 9 человек личного состава и 2 единицы техники от МЧС России 36-й и 4-й пожарно-спасательных частей 10-го пожарно-спасательного отряда в составе звеньев газодымозащитной службы.

«По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение бытового мусора в подвальном помещении дома. Приблизительная площадь пожара составила 0,5 квадратных метров. Огнеборцы спасли 45-летнего мужчину и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. Он был госпитализирован в городскую клиническую больницу им. Тверье. На пожаре погибших нет. Локализация пожара произошла в 16:58, ликвидация очага горения – 16:59. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», - сообщили подробности происшествия в МЧС по Пермскому краю.

Очагами загораний 29 ноября 2022 года в Прикамье стали: частные жилые дома - в Карагайском, Березовском, Пермском и Кудымкарском, Чусовском и Краснокамском округах; многоквартирные жилые дома - в Пермском округе, Кировском и Дзержинском районах Перми; баня - в Нытвенском округе; бытовка - в Краснокамском округе; производственное здание - в Кировском районе Перми; мусор - в Мотовилихинском районе Перми; дачный дом - в Добрянском округе.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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