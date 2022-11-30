Опубликовано видео момента пожара на пермской ТЭЦ-9

Фото: скриншот видео Телеграм-канала Baza

Телеграм-канал Baza опубликовал момент пожара на пермской ТЭЦ-9. На кадрах видно, как с крыши что-то упало и начался пожар. На кадрах видно, как в одном из помещений начинается резкое задымление, а следом - огонь и взрыв. Что именно стало причиной возгорания пока неизвестно.

В результате ЧП пострадали трое работников, один из них, к сожалению, скончался.

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На данный момент возгорание ликвидировано (Подробнее...)