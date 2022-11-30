Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 ноября 2022 10:49

Опубликовано видео момента пожара на пермской ТЭЦ-9

Одни из трех пострадавших скончался
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: скриншот видео Телеграм-канала Baza

Фото: скриншот видео Телеграм-канала Baza

Телеграм-канал Baza опубликовал момент пожара на пермской ТЭЦ-9. На кадрах видно, как с крыши что-то упало и начался пожар. На кадрах видно, как в одном из помещений начинается резкое задымление, а следом - огонь и взрыв. Что именно стало причиной возгорания пока неизвестно.

В результате ЧП пострадали трое работников, один из них, к сожалению, скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МЧС назвали возможные версии пожара на пермской ТЭЦ-9, где пострадали три человека

На данный момент возгорание ликвидировано (Подробнее...)