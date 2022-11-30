Скончался один из пострадавших на ТЭЦ-9 в Перми

Фото: "КП-Пермь"

Один из пострадавших при пожаре на Пермской ТЭЦ-9 скончался. Об этом «КП-Пермь» сообщили в региональном Минздраве. Он не смог выйти из состояния клинической смерти.

Еще два человека госпитализированы в ожоговое отделение. Там им оказывается медицинская помощь.

Напомним, что 30 ноября около 13 часов загорелась крыша цеха ТЭЦ-9, расположенного по улице Промышленной, 103. Огонь охватил 100 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности. Эвакуировали порядка 500 человек.

Отметим, что Пермская ТЭЦ-9 является одним из основных источников тепла для левобережной части города.

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