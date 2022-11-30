Фото: Flightradar24

Согласно данным интерактивной карты Flightradar, сейчас наблюдается отклонение всех маршрутов полета пассажирских самолетов над Пермью.

Маршруты полетов пролегают в нескольких десятках километров от Перми. Вероятно, причиной послужил пожар на ТЭЦ-9 в Перми, сообщение о котором поступило 30 ноября 2022 года в 13:00.

А в это время, в 15:40, в Большом Савино совершил посадку рейс Е0888 по маршруту Беслан - Пермь. Самолет Embraer 190 выполнил разворот в северной части Перми и зашел на посадку со стороны Коммунального моста.

Ранее, МЧС по Пермскому краю сообщило предварительную причину пожара на ТЭЦ-9 в Перми.

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