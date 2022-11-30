Количество пострадавших на Пермской ТЭЦ-9 выросло до трех

Фото: "КП-Пермь"
В Перми 30 ноября около 13 часов загорелась кровля цеха Пермской ТЭЦ-9. В региональном Минздраве «КП-Пермь» уточнили информацию о количестве пострадавших при пожаре.
«В настоящее время два пациента госпитализированы в ожоговое отделение. Еще один пациент находится в состоянии клинической смерти, оказываются реанимационные мероприятия бригадой скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.
Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности. С территории предприятия эвакуировали порядка 500 человек.
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