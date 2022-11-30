Пожар на ТЭЦ-9 в Перми.
Фото: архив "КП"
Как сообщили в МЧС по Пермскому краю, по предварительной информации пожар на ТЭЦ-9 в Перми возник вследствие проведения ремонтных работ на кровле одного из цехов.
Ликвидация открытого горения на кровле цеха ТЭЦ-9 в Перми составила 100 квадратных метров.
Напомним, сообщение о пожаре на ТЭЦ-9 в Перми поступило в 13:00.
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