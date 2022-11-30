Теплоснабжение домов Индустриального района Перми после пожара на ТЭЦ-9 не отключили

. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

30 ноября в Перми произошла аварийная ситуация на ТЭЦ-9 - загорелась кровля одного из цехов, находящегося на улице Промышленной, 103

- В настоящее время на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, из здания эвакуировали всех сотрудников, - сообщили в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края. - Теплоснабжение многоквартирных домов и социально-значимых объектов осуществляется в полном объеме. Проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на пермскую ТЭЦ-6. Вопрос находится на контроле министерства.

Напомним, ТЭЦ-9 является одним из основных источников тепла для левобережной части Перми.

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